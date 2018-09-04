Samsun'a niyet, Krasnodar'a kısmet!

Samsun ile Rusya’nın Krasnodar şehirleri arasındaki turizm etkinliği geri dönüşlerini göstermeye başladı.

Güncellenme 04 Eylül 2018 10:14

Samsun ve Karadeniz’in hemen karşı kıyısında bulunan Rusya’nın Krasnodar şehirleri arasındaki turizmi geliştirmek için Haziran ayı başında iki şehirde çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlenmişti.

İki şehirde karşılıklı tanıtımlar yapıldı

Krasnodar’un en işlek caddelerinde faaliyet gösteren halk otobüsleri bu kapsamda giydirilirken Samsun’da da bu şehrin tanıtımı yapıldı.

15 kadın fenomen Samsun’a geldi

Bu çalışmalar kapsamında Rusya’da ünlü olan 15 kadın sosyal medya fenomeni Samsun’a davet edilerek 4 gün boyunca şehrin tanıtımını yapmıştı. Samsun’u gezip önemli ve tarihi yerlerden kareler paylaşan Rus güzeller hayli ilgi görmüştü.

Uçak seferlerine ilgi arttı

Bu tanıtımlardan sonra iki şehir arasında haftada iki gün doğrudan uçak seferleri yapılmaya başlamış ve vatandaşların ilgisinin arttığı belirtilmişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Bu tanıtımlardan sonra turizmin patlamasını beklemiyorduk. Bu uzun vade de zamanla gelişmesi gereken bir hareketlilik. Henüz istatisiki bir rakam çıkarmadık, ancak görünen o ki Krasnodar'dan Samsun'a gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşanıyor. Buradan da Krasnodar'a giden insan sayısında da artışlar olmaya başladı" dedi

Eleştiri aldılar

Haziran ayının başından bu yana tarihi ve turistlik mekanların yanı sıra şehrin gezilip görülebileceğini, kalınacak konaklama mekanlarında fotoğraflar çektiren bloggerların sosyal medya sayfalarındaki yayınladıkları görüntülerde şehrin tanıtımından çok kendilerini ön plana çıkartarak fotoğraf paylaştıklarını belirten bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.