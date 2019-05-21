Şampiyonluğu kaçıran Başakşehir'de sular durulmuyor!
Başakşehir'in Galatasaray'a yenilmesi sonrası takımdan bazı isimlerin gönderilmesi yönünde çalışma başlatıldı.
Başakşehir'de şampiyonluğun kaçması ortaya büyük bir fatura çıkardı. Bu kapsamda, takımda yaşı ilerleyen ve yüksek ücret kazanan oyuncularla yollar ayrılacak. Adebayor listenin ilk sırasında yer alıyor. Demba Ba, 3 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Clich, 6 aylık kontrat yapılan Serdar Taşçı ve 36 yaşına gelen Mossoro da topun ağzında olan isimler.
Arda Turan da satılabilir
Fanatik'te yer alan habere göre; Daha önce futbolu bırakacağını açıklayan 39 yaşındaki Emre'yle birlikte durumu merak edilen bir diğer isim ise Arda Turan. Ücreti konusunda resmi açıklama yapılmayan, ancak Barcelona'dan aldığı 7 milyon Euro'luk ücretin karşılandığı iddia edilen deneyimli futbolcunun bir yıl daha kiralık sözleşmesi var. Ancak Barcelona oyuncuyu istediği zaman satabiliyor. Başakşehir de İspanyol deviyle görüşüp Arda'nın satılması yönünde talepte bulunacak.