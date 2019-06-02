Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı Liverpool oldu!
Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği, Şampiyonlar Ligi Final maçında Liverpool, Tottenham’ı 2-0 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool, Tottenham’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Liverpool, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak.
Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Liverpool'a Şampiyonlar Ligi Kupasını getiren golü 2. dakikada penaltıdan Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti.
Müsabakanın henüz 28. dakikasında penaltı kazanan Liverpool, ikinci dakikada topun başına geçen Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Maç bu skorla sona erecek derken sahneye Origi çıktı ve 87'de takımını 2-0 öne geçirdi.
Başka gol sesi çıkmazken, sahadan 2-0 galip ayrılan Jürken Klopp'un Liverpool'u kupayı müzesine götürdü.
Liverpool 6. kez Devler Ligi'nde zafere ulaştı. Jürgen Klopp'un kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu aynı zamanda başarılı menajerin Liverpool'da kazandığı ilk kupa oldu.
14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek.