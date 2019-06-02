Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı Liverpool oldu!

Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği, Şampiyonlar Ligi Final maçında Liverpool, Tottenham’ı 2-0 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Güncellenme 02 Haziran 2019 10:42