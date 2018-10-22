Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçı, kim yönetecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

Güncellenme 22 Ekim 2018 17:05

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşılaşacak Galatasaray-Schalke 04 maçını, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien’in yöneteceği belirtildi.

Türk Telekom Stadyumu'nda 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçta Benoit Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Frederic Haquette olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnie olacak.

Beşiktaş-Genk maçını kim yönetecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda karşılaşacak olan Genk-Beşiktaş maçının da hakemleri belli oldu.

Vodafone Park'ta 25 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek.

Stefanski'ne, Bartosz Frankowski ve Zbingiew Dobryin yardımcılık yapacak. İlave yardımcılar ise Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis’in olduğu belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakemi de Krzysztof Myrmus olacak.

Anderlecht-Fenerbahçe maçının da hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında karşılaşacak olan Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi de belli oldu. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre maç, Constant Vanden Stock Stadında 19.55'te başlayacak.

Maçı Kabakov'un yönteceği belirtilirken, yardımcı hakemlerin Martin Margaritov ile Divan Valkov olacağı ifade edildi.

İlave yardımcı hakem olarak Nikola Popov ve Stanislav Todorov'un görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Todorov üstlenecek.