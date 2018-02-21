Şampiyonlar Ligi maçlarında açık kanal dönemine son!

Şampiyonlar Ligi maçlarının tüm haklarını beIN Sports satın aldı. Maçlar artık açık yayınlanmayacak.

Güncellenme 21 Şubat 2018 16:50

Şampiyonlar Ligi maçları bu sezon artık açık kanalda yayınlanmayacak. Yeni sezonda beIN Sports'ya yayınlacak maçlar, şifreli olacak. İddiaya göre, Şampiyonlar Ligi maçları yeni sezonda TRT'de yayınlanmayacak, beIN Sports tarafından yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi ilk olarak Star TV'de açık olarak yayınlanmıştı.İlk defa bu kadar uzun soluklu kapalı yayınlanacak maçların tamamı artık beIN Sports'ta olacacak. TRT yetkilileri ise "Çok isterdik 'bizde de yayınlanacak' diye söylemeyi ama yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi TRT'de olmayacak" dedi. benIN Sports da tüm yayın haklarını almış durumda olduğuna göre maçları sadece aboneleri izleyecek.