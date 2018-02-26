Salih Müslim'i MİT yakalattı!

PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'in Çekya polisi tarafından yakalanmasının ayrıntıları gelmeye başladı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 10:35

TSK'nın Afrin'de ÖSO desteği ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra PYD'nin eski eş Başkanı Salih Müslim apar topar Avrupa'ya kaçmıştı.

MİT, Çekya polisine istihbarat verdi

PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm Prag'da Çekya polisinin yaptığı baskınla gözaltına alındı. Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in Türkiye'nin talebi doğrultusunda gözaltına alındığını belirtti. Müslim'in Prag'da kaldığı oteli belirleyen MİT'in Çek polisine istihbarat verdiği öğrenildi.

Yatağında tutukladı

Paylaşılan istihbarat üzerine Çekya polisi Salih Müslim'in kaldığı otele saat 02.35'te baskın yaptı. Teröristleri yatağında gözaltına alan polis, Müslim'i de tutukladı. Salih Müslim, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan yalan sunduğu Brüksel'deki bir toplantıya katılmıştı. Prag'da da buna benzer bir etkinliğe katılacağı haberlerinin gelmesi üzerine Çekya polisinden yakalanması talep edildi.