Salih Müslim Çekya'da yakalandı!

Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan başkanı Salih Müslim, Çekya emniyet birimleri tarafından Prag'da yakalandı.

Güncellenme 25 Şubat 2018 13:54

Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da Türkiye'nin yalebi üzerine yakalandı.

Çekya birimleri yakaladı

Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi üzerine Çekya İnterpol Birimi tarafından yakalandığı ve bu durumun Türk makamlarına bildirildiği belirtildi.

Karar hızlıca Türkiye'ye iletilecek

Çekya yetkilileri, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağı karar verileceğini, verilecek bu kararın ise Türk makamlarına hızlıca iletileceğini belirtti. Yine aynı makamların açıklamasına göre, Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini isteyeceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı iade işlemleri başlattı

Türkiye, Salih Müslim'in Prag'da olduğunu öğrenir öğrenmez gözaltına alınması talebinde bulunmuştu. Salih Müslim'in iadesi için de Dışişleri Bakanlığı işlemleri başlattı.

Ağır Ceza Mahkemesi arama kararı çıkartmıştı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Müslim hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından arama kararı çıkartmıştı.