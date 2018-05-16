28 Şubat sürecinde tutuklanan ve 2014'te delil yetersizliğinden beraat eden Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 14:42

Salih Mirzabeyoğlu olarak bilinen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

1998 yılında Metris Cezaevi'nde çıkan isyanla adı duyulan duyulan ve 25 Aralık 1950 doğumlu olan Mirzabeyoğlu, 28 Şubat sürecinde tutuklandı. Yasadışı İBDA/C örgütü lideri olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

16 yıldır tutuklu bulunan ve daha sonra avukatlarının talebi ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 22 Temmuz 2014'te yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

1 Mart 2016'da delil yetersizliğinden beraat eden Mirzabeyoğlu, İBDA fikriyatının lideri ve fikir adamı olduğu, 12 yıl tek başına kaldığı cezaevinde 58 cilt kitap yazdığı biliniyor. Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak bilinmesi karşın gerçek adı Asıl ismi Salih izzet Erdiş'di.