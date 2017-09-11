Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 15:58

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK'nin internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki el yapımı patlayıcı, Beytüşşebap'ta iki el bombası ve bir anti personel mayını imha edildi.