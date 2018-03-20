Sakın hafife almayın!

Günlük hayatın içerisinde maruz kaldığımız stres ve yorgunluk uyku problemlerine yol açıyor.

Güncellenme 20 Mart 2018 12:37

Günlük hayatın koşuşturması içerisinde yaşanılan stres, yorgunluk uyku sorunlarının başlamasına neden olmaktadır. İlk başta kısa süreli gibi görünse de zamanla kronik bir hal alır. Bu sorunu asla hafife almamak gerekir.

Yaşanan uyku problemleri ilgili olarak uzmanlar uykuya dalmada sorun yaşanıyorsa kaygıdan kaynaklanan sorunlar olduğunu, erken uyanma gibi bir sorun yaşanıyorsa depresyonda görülen bir sorun olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, toplumda sıklıkla karşılaşılan uyku sorununun kişilerin yaşam kalitesini ciddi oranda etkilediğini dile getiriyor.

3 şekilde kendini belli ediyor

Devamlı devam eden uyku sorunlarıyla ilgili olarak uzmanlar, nedenlerinin organik hastalıklar ve psikiyatrik hastalık veya ilaçlardan kaynaklanabileceğini dile getiriyor. Uykusuzluk problemlerinden en sık olarak görülen huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi, uy sırasında periyodik bacak hareketleri polisomnografik incelemelerle tesit edilebilir. Uykusuzluk kişinin karşısına 3 şekilde çıkmaktadır. İlk olarak uykuya dalma sürecinde sürenin uzaması ve uykuya bir türlü geçememe. İkinci olarak uykuya daldıktan sonra uyanıp bir daha tekrar uykuya geçememe. Son olarak ise uykuya daldıktan sonra uyanmama gibi bir sorun değil sabah erken saatlerde uyanma ve bir daha uykuya geçememe sorunudur.

Uykuya geçme süresi 8-30 dakika olmalı

Uzmanlar uykuya geçme süresinin normal ve sağlıklı bireylerde 8 ve 3 dakika gibi bir süre içerisinde olması gerektiğini belirtiyor. Eğer bu sürede değişiklik olur ve 8 dakikadan az olur uyku latansında kısalma, 30 dakikadan uzun sürede uykuya geçilirse de uyku latansında uzama meydana gelmiş olur.

Sağlıklı uyku için