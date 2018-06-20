Sakın böyle içmeyin!

Uzmanlar ıhlamuru yaşken alıp evde doğal imkanlarda kurutup tüketmenin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

Güncellenme 20 Haziran 2018 18:08

Soğuk algınlığı olmak üzere pek çok hastalık üzerinde olumlu etkilere sahip ıhlamuru yaşken alıp kurutup tüketildiğinde daha sağlıklı sonuçlar almanıza yardımcı olur. Bekletilerek tüketilen ıhlamurun sağlığa zararları bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketilen ıhlamurun hasadı şimdilerde başladı. Kilosunun zaman zaman 300 liraya kadar çıktığı bilinmektedir. Uzmanlar ıhlamurun ömrüne özellikle dikkat etmek gerektiğini vurguluyor ve beklediği takdirde ciddi sonuçlar ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Bekleme koşulları iyi sağlanmadığı takdirde ıhlamur üzerinde zararlı bakteriler oluşabilmektedir. Bununla birlikte kişide bağışıklık sisteminde bozulmalar oluşabilmektedir. Çünkü bekleme ile geçen süre zarfında üzerine böcek mi yoksa toz mu konduğu konusunda bir bilgiye ulaşamayabilirsiniz.

Sıcak suyla demlenmesiyle birlikte ıhlamur üzerinde bulunan bakteriler üreyebilir ve pek çok hastalığın nedeni olabilir. Bu bakımdan ıhlamur alırken yaş olarak almaya özen gösterin ve kendi imkanlarınız dahilinde güneş gören bir ortamda kurutarak tüketebilirsiniz.

Kaynatarak içmeyin

Uzmanlar ıhlamuru yapma konusunda da belli başlı noktalara dikkat çekiyorlar ve kaynatarak içmemek gerektiğini vurguluyorlar. Demleme yöntemi ile yapılan ıhlamur her zaman daha sağlıklıdır. İdeal olan demleme biçimi 1 bardak içerisine 1 yemek kaşığı kadar ıhlamuru ekleyip üzerine kaynamış suyu döküp 5 dakika kadar demlemeye bırakabilirsiniz. Böylece daha sağlıklı ve uygun demleme biçimi ile ıhlamuru tüketmiş olursunuz.