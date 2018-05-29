Sahurda bunu için, 8 saat açlık hissetmeyin!

Sağlık için son derece faydası olan domates suyu besleyici olmanın yanı sıra uzun 8 saat tokluk yaşamanıza da yardımcı oluyor.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 12:01

Uzmanlar oruç tutan kişilerin olabildiğince su ihtiyacını karşılayacak yiyecekleri tüketmek gerektiğini vurguluyor. Yıllar boyunca ilaç olarak kullanılan domates, yemeklerde, salatalarda ve çorbalarda da kullanılan bir ürün olmuştur. Domates suyu sağlık için çok faydalı olan ve meyvenin en besleyici halidir. Domatesin içerisinde bulunan likopen güçlü bir antioksidan özelliğine sahip olması bakımından kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı önemli bir koruyucudur. Aynı zamanda 8 saatlik süren tokluk hissetmenize yardımcı olur. Özellik oruç tutan kişilerin domates suyu içmesi uzun süre tokluk yaşamak için büyük faydası bulunmaktadır. Sahurda özellikle domates suyu tüketmeye özen göstermek gerekir.

Kabukları nasıl tüketilmeli?

Domates içerisinde bulunan likopen domates suyu, salça, közlenmiş hali ve haşlanmış halleriyle dört katı gibi bir büyüme içerisinde girer. Bu durumda domates suyunun taze domatese oranla daha güçlü likopen miktarı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla domatesi tüketirken kabukları asla soyulmadan tüketilmelidir.

Sindirim sistemini güçlendirir

Domates güçlü bir antioksidan olması bakımından sindirim sisteminin de güçlenmesine büyük fayda sağlamaktadır. Zengin lif kaynağı ve hafif bir müsli işlevi görmesi bakımından safra üretimini uyararak kabızlığın, krampların ve aşırı şişkinlik gibi sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Hemorodi azdırır

Uzmanlar, hemoroid yani basuru olan hastaların domates tüketirken kontrollü olmaları gerektiğini aksi takdirde domatesin basuru azdırdığı bilinmektedir. Böyle şikayetleri kişilerin domatesten uzak durmalarında fayda var.