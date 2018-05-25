Sahurda 1 bardak için açlık yaşamayın!

Ramazan ayında değişen beslenme düzenini sahur ve iftara göre sağlıklı olarak ayarlamak gerekir.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 14:03

Uzmanlar sahurda tüketilen sütün uzun süre tokluk hissi vereceği için sütün üzerinde çokça durmuşlardır. Saymakla bitmeyen faydaları ile sütün ramazan ayında tok tutan besinler arasında ilk sırayı almaktadır. Özellikle sahurda mutlaka süt tüketimine özen göstermek gerekir.

Sahur şart

Sağlıklı şekilde oruç tutmak için sahur yapmaya özen göstermek gerekir. Sahurda tüketilen yiyecekler mideyi daha geç terk ettikleri için kan şekerini hızlı değiştirmeyecektir.

Sahurda tüketilen 1 bardak sütün 5 saat kişiyi tok tuttuğu bilimsel olarak ispat edilmiştir. Bu nedenle uzmanlar sahursa süt içmeyi tavsiye etmektedirler.

Nasıl tok tutar?

Sütün yüksek protein içermesine bağlı olarak protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatır ve acıkmayı geciktirir. Bu nedenle süt uzun süre tokluk yaşamanızı sağlayacaktır hem de vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı da karşılaşmış olacaktır. Bilim inşaları yaptıkları araştırmada insan vücudunun açlığa olan ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sıraya sütü koyuyorlar. Bir bardak sütün mide boşluğunu kişiye hissettirmeden 5 saat boyunca tok tuttuğu bilinmektedir.

Aynı zamanda süt ramazan ayında terle dışarı atılan vitamin ve minerallerin karşılanmasına da yardımcı olur.

Sütlü tatlılar tercih edin!

Uzun süreli açlığın ardından metabolizmada yavaşlamalar meydana gelecektir ve kişilerin genel anlamda Ramazan sonunda kilo aldıkları yönünde şikayetleri olduğu bilinmektedir. Ramazan’da özellikle uzun süreli açlığın ardından kurulan geleneksel Ramazan sofralarında aşırıya kaçmadan yemek yemek gerekir. Aynı zamanda hamurlu tatlılar yerine besleyici değeri yüksek sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Az şekerli güllaç ve sütlaçları tercih edebilirsiniz. Sütlü tatlılar aynı zamanda kalsiyum ve protein ihtiyacınızı karşılamak açısından da önemli bir yere sahiptir.