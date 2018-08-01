Sahte engelli raporu düzenleyen çeteye darbe

Hakkari'de terör örgütü PKK'lılara sahte engelli raporu düzenleyen çete çökertildi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 10:33

Hakkari Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi'nden son 6 ay içinde engelli raporu alan vatandaşların sayısının arttığını tespit etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri altı ay boyunca teknik dinleme ve fiziki takip yürüttü.

“Beyaz önlük” operasyonu

Sahte engelli raporu veren şahısların yakalanması için düğmeye basan polis Hakkari merkezli, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ile Van'da tespit edilen adreslere eş zamanlı “beyaz önlük” operasyon düzenledi.

39 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda Yüksekova Engelliler Derneği yöneticileri ile Hakkari Devlet Hastanesinde görevli kurum müdür ve memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte rapor düzenlemişler

Yeni Şafak’ın haberine göre, bahsi geçen şüphelilerin sahte engelli raporu düzenlediği, aynı zamanda hastanenin bilişim sistemine girerek engelli maaşı bağlanması için engellilik oranı yetersiz olan şahısların engellilik oranını artırdığı ortaya çıkarıldı.

PKK ile irtibatı olanlara sahte rapor

Bu kişilerin terör örgütü PKK ile irtibatlı kişilere sahte engelli raporu düzenlediği, şüphelilerin sorgularında sahte engelli raporu çıkardıkları ortaya çıktı. Ayrıca bu şahıslar devletten aldıkları maaşın bir kısmını örgüte verdiğini itiraf etti.

ÖTV’den muaf araçlar alınmış

Engelli raporu düzenleyen şahıslar ÖTV muaf araçlar aldığı, bazı şahısların da aldığı araçları terör örgütü PKK'ya teslim ettiği belirlendi.