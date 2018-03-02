Şahit düşen Astsubay Dinek'ten anlamlı mesaj!

Afrin'de dün akşam teröristlerin yoğun ateşi altında kalarak Şehit olan Astsubay Mehmet Dinek'in son fotoğrafı yürek yaktı.

Güncellenme 02 Mart 2018 10:25

Türkiye dün akşam Afrin'den gelen acı haberle sarsıldı. Hainler, Afrin'de 8 Mehmetçiğimiz Şehit ederek yüreğimizi yaktı. Bölge, ATAK helikopterleri ve fırtına obüsleri ile ateş altına alırken Şehitlerimiz hakkında yürek burkan detaylar gelmeye başladı.

Bornova'da görev yapıyordu

İzmir Bornova'da görev yapan Jandarma Astsubay Mehmet Dinek, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyona katılarak diğer 7 kahramanlar birlikte Şehit oldu.

Ailesi sosyal medyadan öğrendi

Sosyal medyadan oğullarının Şahadet haberini alan ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan baba Kenan Dinek ve anne Sezgül Dinek, derin üzüntü yaşadı. Şehit kahraman Direk, cephede çekilmiş son fotoğrafını sabah saatlerinde ailesine gönderdiği, saatler sonra ise teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit olduğu ortaya çıktı.

"Biz öldük mü ki vatan bölünsün"

Kahraman askerin gönderdiği son karede arkasında bulunan duvarda "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun. M.D." ifadeleri yazılıydı.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Şehit olan Jandarma Astsubay Mehmet Dinek'in cenazesi bugün Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evine götürülecek. Daha sonra ise memleketi Denizli'nin Tavas ilçesi Çalık Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.