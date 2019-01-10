Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile aşk mı yaşıyor?

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı haberlerini bu sözlerle yalanladı.

Güncellenme 10 Ocak 2019 14:12

O Ses Türkiye’de yıldızı parlayan ve “Müslüm” filminde Müslüm Gürses’in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, ünlü popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu. Bir dönem Emrah Karaduman’la aynı evde yaşadığı iddiası ile gündeme gelen Aleyna Tilki, menajerlik şirketinden jet hızıyla bir açıklama yapıldı. Kendirci, katıldığı televizyon programında iddiaları değerlendirdi.

Canlı yayına bağlandı

Şahin Kendirci bir programa canlı telefon bağlantısı ile katılarak, bu haberlere sadece sustuğunu, anne ve babasının yanında böyle şeyler konuşmadığını, ailesinde böyle şeyler olmayacağını, medyanın gözü önünde büyüdüğünü, küçüklüğünün herkesçe bilindiğini söyledi.

Aleyna Tilki’nin yaptığı işler beğeniyorum

Aleyna Tilki’nin meslektaşı olduğunu dile getiren Kendirci, yaptığı işleri beğenip saygı duyduğunu, bu söylentilerin kendisini de şaşırttığını, sosyal medyadan 'Bu gerçek mi?' diye yazıldığını, en son canlı yayına bağlanıp açıklama yapmak istediğini anlattı.

Ailemden utanıyorum

Şahin Kendirci, bu durumların ailesi için yanlış olduğunu, telefonda konuştuğu sırada annesi ve babasının yanında olduğunu, bu nedenle çok utandığını belirtti.