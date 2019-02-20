Sahibinden.com satılıyor mu?

Türkiye'nin en büyük online alım satım sitesi 'sahibinden.com'a İngiliz bir firma talip oldu.

Güncellenme 20 Şubat 2019 16:40

Türkiye’nin en büyük online satış sitesi 'sahibinden.com'a İngiliz Marks & Mann şirketinin 4.8 milyar dolar teklif ettiği ileri sürüldü. Bomba etkisi yapan haberlerle ilgili kurumdan açıklama geldi.

“4,8 milyar dolara sahibinden site”

Açıklamada, satış iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

-“Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz.”

İlk haberi Türkiye Gazetesi yayınladı

Sahibinden sitesinin satılacağına ilişkin haberi Türkiye Gazetesi yayınladı. Haberde İngiliz emlak şirketi Marks & Mann'ın Sahibinden sitesi için kesenin ağzını açtığı belirtildi.

Türkiye'deki en yüksek limitli satış gerçekleşmiş olacak

İddiaya göre İngiliz şirketi bir haftadır şirketin İstanbul'daki merkezinin kapısını aşındırdığı site için 4,8 milyar dolar teklif verdi. Söz konusu rakamla satış olursa bugüne kadar Türkiye'deki en yüksek limitli satış gerçekleşmiş olacak.

Alıcı firma hakkında

Bir aile şirketi olan Marks & Mann ise 100 yıldan fazla emlakçılık deneyimine sahip. Şirket online emlak İngiltere dışında ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin ilk emlak sitelerinden biri olan Sahibinden sitesinde, 2018 yılında ayda ortalama 44,3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi. Sahibinden sitesinde 2018 Ocak ayından itibaren otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlılar olmak üzere toplamda 5,5 milyondan fazla vasıta ilanı verildi.

Türkiye'nin en büyük internet sitelerinden Yemeksepeti, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero'ya 589 milyon dolara gitmişti