Sağlıkta geniş çaplı düzenleme geliyor
AK Parti, sağlık çalışanlarına şiddet ve sigara yasağını da içinde bulunduran 44 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu.
AK Parti sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, 44 maddeden oluşuyor. Teklif Perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülecek.
Şiddet olayında savcılık devreye girecek
Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek.
İzinsiz ilaç satışına büyük ceza
Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek.
Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.
Sigara düzenlemesi
Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak.
Reklam kısıtlaması
Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.