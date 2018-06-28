Sağlıklı yaşlanmak için bunlara mutlaka dikkat edin!
Uzmanlar sağlıklı yaşlanmak için kişilerin yaşam tarzlarında ufak tefek değişikliklerle birlikte bunu başarabileceklerini ifade ettiler.
Uzayan yaşam süresi ile birlikte sağlıklı yaşlanmakta büyük önem kazandı. Kişilerin yaşam şeklileri ile birlikte beslenme düzenleri ve genetik yapıları sağlıklı yaşlanmak için önemli faktörlerin arasında yer almaktadır. Uzmanlar kronik rahatsızlığı olan hastaların düzenli doktor kontrollerinin yanı sıra yaşam tarzlarında belli değişiklikler ve egzersizlerle sağlıklı yaşlanabileceklerini ifade ediyor. Tüm hastalıklar da erken tanı ve tedavi çok önemlidir buna bağlı olarak yılda bir kez yapılacak check up hastalıkların tanısı üzerinde çok etkilidir. Genetik olarak kanser, tansiyon, diyabet ve kalp gibi hastalıkları bulunan hastaların mutlaka yılda 1 kez check up yapmaları gerektiğini ifade ediyor.
Sağlıklı beslenme
Sağlıklı yaşlanmada en önemli faktörlerden birisi de beslenme biçimidir. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz ve fiziksel aktivitelerin ileri zamanlarda ortaya çıkma ihtimali olan kalp ve damar hastalıkları, tansiyon, obezite, kemik ve kas hastalıklarını azalttığı ortaya çıkmıştır. Hareketsiz yaşamın özellikle kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına imkan sağlamaktadır.
Sağlıklı yaşlılık için bunlara dikkat!
- Yeni şeyler öğrenerek zihninizi aktif tutun.
- Sağlıklı ve dengeli beslenin.
- Kilo kontrolünü sağlayın.
- Egzersiz yaparak dinç kalın.
- Uyku düzeninizi koruyun.
- Sosyal ilişkileri kurun.
- Stresten uzak kalmak için moral ve motivasyonunuzu yüksek tutun.
- Her yıl düzenli olarak check up yapın.
- Sigaradan uzak durun.
- Aşılarınızı zamanında yaptırın.