Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız bunları tüketin!

Herkesin hayali sağlıklı ve gür saçlara sahip olmaktır ve böyle saçlara sahip olmak için neler tüketmek gerekir?

Güncellenme 07 Aralık 2018 11:27

Sağlıklı ve parlak saçlar denilince akla ilk olarak kozmetik ürünleri ve düzenli olarak yapılan bakımlar geliyor. Bu yapılanlar ne kadar etkili olursa olsun sağlıklı saçların altında beslenme alışkanlıklarınız yatıyor. Besinler içerisinde bulunan vitamin ve mineraller kan yardımı ile saç köklerine nüfus ediyor ve sağlıklı saçlara sahip oluyorsunuz. Beslenme bakımında vitamin ve mineral oranı az besinler tüketildiğinde saçlarınız kuru, kırılgan ve mat olup kötü bir görüntüye sahip olabiliyor.

Peki sağlıklı ve güç saçlara sahip olmak için hangi besinleri tüketmek gerekir?

Mandalina

İçeriğinde bulunan C vitamini saç tellerinde bulunan kılcal damarların güçlenmesine yardımcı olan kolajen üretimi sağlar. Sağlıklı saçlara sahip olmak için her gün 2-3 küçük mandalina yemekte fayda var.

Somon

Omega-3 bakımından zengin olan somon, parlak ve canlı saçlara sahip olmanızı sağlar.

Yoğurt

İçerisinde bulunan pantotenik asit ve B5 vitamini saçların incelmesine bağlı dökülme sorunun ortadan kaldırıyor. Uzmanlar günde 2 kase yoğurt tüketmenin son derece faydalı olacağını vurguluyor.

Tarçın

Kan dolaşımını artırmak gibi bir görevi olan tarçının saç köklerin oksijen ve besin taşınmasına yardımcı olur. Bu sadeye saç köklerini güçlendirir ve bakım yapar.

Yumurta

Vücutta eksik olan biyotin saç kırılmasına ve saç derisinde kepeklenmelere neden olur. İçeriğinde bulunan yüksek oranda biyotin sayesinde yumurta saçlar için son derece faydalıdır. Uzmanlar her gün 1 adet yumurta tüketmenin üzerinde duruyor.