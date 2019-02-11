Sağlıklı saçlar için köpüksüz şampuan!

Yıpranmayan, sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenler için artık köpüksüz şampuanlar var.

Güncellenme 11 Şubat 2019 14:30

Her ne kadar banyoda saçlarını köpürte köpürte yıkamak keyif verse de aslında köpük saçlar için çokta iyi değil. Köpük saçınızı kurutup yıpratmaya neden oluyor.

Piyasada bulunan şampuanlar bir çoğu su ile temas ettiğinde köpürmeye başlar. Köpürmenin amacı ise aslında köpük ile saçlar kir ve yağdan arınmış olur. Kimyasal bakımından ağırlık olan şampuanlar saçların sebum dengesini bozar ve daha sık yağlanmasına neden olur böylece saçlar zarar görür. Köpük bulunmayan şampuanlar saçlarını köpürmeden temizler. İçeriğindeki bitkisel özler sayesinde saçlara zarar vermeden temizlik ve bakım sağlar.

Kimler kullanmalı?

Herkes tarafından kullanılabilen köpüksüz şampuanlar özellikle fazla kuru, yıpranmış ve boyalı saçlar için çok büyük bir nimettir. Köpürmeyen şampuanlar saçlarının sebum dengesini bozmadan saçınızı yıpratmadan ve çizmeden temizler.

Saçı gerçekten temizler mi?

saçlarınıza sadece su kullanarak da temizleyebilirsiniz. Şampuanlar köpürmek için ekstra değişkenlere ihtiyaç duyar. Saçın durumu yani yağ miktarı, suyun sıcaklığı ve kireç oranı farklılık göstereceğinden köpürmesinde değişiklik gösterir. Aslında saçınızı tam temizlemek için fazla köpüğe ihtiyacınız yoktur. Köpüksüz şampuanlarda tıpkı şampuanlar da saçı arındırma etkisine sahiptir.