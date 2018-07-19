Sağlıklı dil hangi renk olur?

Dilde oluşan renkler bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Peki hangi renk hangi hastalığın habercisi...

Güncellenme 19 Temmuz 2018 10:57

Eğer dilinizde mavi bir renk belirtisi hakim ise böbrek rahatsızlıklarından kaynaklanabilir. Bu konu da dikkatli olmakta fayda var.

Sağlıklı bir dil nasıl olmalıdır?

Sağlıklı ve normal bir dil, pembe renkli ve orta kalınlıkta olup çatlak olmamalıdır. Üzerinde ise hafif beyaz ve nemli bir yapıya sahip olması gerekir.

Dilinizde kırmızılık hakim ise bazı besinlerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle demir ve B vitamini eksikliğine işaret etmektedir. Kırmızılığın tonu parlak ise kan ve kalp rahatsızlıklarının habercisidir. Koyu kırmızı mora çalan bir renk var ise kalp sorunlarına bağlı olarak kolesterol olduğu anlamına geliyor. Dilinizde beyazlıklar mevcut ise cilde renk veren hücreler ölmeye başlamıştır ve deri üzerinde beyaz lekeler meydana gelir. Vitiligo adı verilen bu hastalığın eller, ayaklar, dudak rengi ve yüz renginde koyulaşmaktadır. Yine bununla birlikte dirsekler morluklar oluşur.

Dilde sararmalar oluşması ile birlikte dirsek, dizler, el ve ayaklarda da sarı renk görülmektedir. Bu belirtiler yüksek olarak kolesterolün habercisi olmaktadır.