Sağlıklı bir hamilelik için bunları yapın!

Sorunsuz ve sağlıklı bir gebelik geçirmek isteyen anne adayları ne yapmaları gerekir?

Güncellenme 19 Eylül 2018 14:38

Uzmanlar anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirmeleri için neler yapması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Plan yapın

Hamile kalmadan önce sağlıklı bir yaşam biçimi benimseyin. Alkol ve sigaradan uzak durun.

Yediklerinize dikkat edin

Bebek için son derece faydalı olan folik asit, protein, ve demir açısından zengin olan besinleri tüketmeye özen gösterin. Lif içeriği yüksek besinler tüketerek kabızlığın önüne geçilebilir.

Su için

Gerek iş ortamında gerek evde su tüketimine dikkat etmek gerekir. İş ortamında su konusunda mahrum olmamak için masanızdan suyu eksik etmeyin.

Uygun doktoru bulun

Sizin ve seçimlerinize uygun olan doktoru bulun. Bu konuda öncesinden gerekli olan araştırmaları yapın.

Destek olan insanlardan ayrı olmayın

Huzurlu bir hamilelik süreci için sizin çabalarınızın yanı sıra etrafınızdaki insanların da tutumu önemlidir. Hamilelik süreci boyunca size endişe verecek ve mutsuz hissetmenize neden olacak insanlardan uzak durun.

Sağlıklı abur cuburları tüketin

Ara öğünlerde tüketmek için yanınızda mutlaka kuru meyve, kuru yemiş ve elma gibi meyveler bulundurup tüketmeye özen gösterin.

Folik asit alın

Özellikle hamileliğin ilk üç ayında büyük öneme sahip olan folik asiti hem hap olarak hem de beslendiğiniz gıdalardan alabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kahvaltılık gevreler içerisinde folik asit miktarı oldukça yüksektir.

Kilonuzu kontrol edin

Hamilelik sürecinde çok kilo aldığınızı düşünüyorsanız doktorunuza danışmaktan çekinmeyin.

Stresi azaltın

Gün içerisinde kısa yürüyüşler, yoga ve meditasyon gibi stresi azaltan yöntemlere başvurabilirsiniz.