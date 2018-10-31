Sağlıklı bir cilde sahip olmak için bunlara dikkat edin!

Sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmak için bazı alışkanlara dikkat etmek gerekir. Hayatınızda bir takım değişikliklerle canlı bir cilde sahip olun.

Güncellenme 31 Ekim 2018 13:38

İç organları korumak için önemli bir görev üstlenen ve en büyük organ olan cildin sağlığı da son derece önemlidir. Değişen havalarla birlikte ciltte de bir takım değişiklikler görülebilir. Uzmanlar sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmak için bir takım alışkanlıklarla mümkün olduğunu ifade ediyor.

Su

Su cilt için önemli bir yere sahiptir ve cildin ısı nem dengesini sağlar. Cilt kuruduğu zaman kaşıntılar meydana gelebilir ve kişinin yaşam kalitesi ciddi oranda azalır.

Şeker ve hazır gıdalardan uzak durun

Cilt sağlığı açısından da sağlıklı beslenmek büyük bir yere sahiptir. İşlem görmemiş ve doğal şeker tüketmek beslenmek açısından önemlidir. Hazır gıda ve içecekleri hayatınızda çıkarmak üç ay gibi kısa bir sürede ciddi bir sonuçla değişiklik ortaya çıkarır.

Sigara

Sigara sağlıkta olduğu gibi cilt sağlığında da önemlidir. Deri yüzeyinde oksijenin almasına neden olur. Kırışıklıkların artmasına ve derinleşmesine neden olur.

Makyaj ve krem

Mevsim tipine uygun olarak güneş veya koruyucu bir krem kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Çevre kirliliği leke riskini artırır. Tüm bunlara bağlı olarak eve gidildiğinde cildi temizlemek çok önemlidir. Makyajla uyumak son derece zararlı gözeneklerin tıkanması cildin erken yaşlanmasına neden olur.

Spor yapmak

Spor yapmak dolaşımı hızlandırmaya yardımcı olur ve derinin oksijen olmasını sağlar.