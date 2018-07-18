Sağlık personeline "yıpranma payı" müjdesi!

Meclis'e sunulan yeni yasaya göre, sağlık personeline yıpranma payı olarak ekstra ücret ödenecek.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 12:29

AK Parti, bedelli askerlik düzenlemesinin yanı sıra başka düzenlemeler için de TBMM'ye yasa teklifi sundu.

Düzenlemede yapılan hesaplamaya göre, uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacağı ve uzman olmayanların emekli aylıklarının ise 1533 TL artırılacağı belirtildi.

Meclis'e sunulan teklifte, sağlık çalışanlarının emeklilik haklarıyla ilgili çok önemli bir düzenleme yer aldı.

Yapılan düzenleme ile doktorların ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında zam öngörülüyor. TBMM'ye sunulan düzenleme ile yapılan hesaplamaya göre, uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak.