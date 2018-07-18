Sağlık personeline müjdeli haber!

Meclis'e sunulan torba yasada bedelli askerlik hariç üç maddenin daha olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 00:38

Torba yasaya bedelli askerlik dışında Kanal İstanbul, Spor Toto ve sağlık personelleriyle ilgili 3 madde daha eklendi.

Bugün açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu duyurmuştu. O torba yasanın içinde üç sürpriz maddenin daha olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer maddeler, şöyle:

Kanal İstanbul

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

Spor Toto

Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

Sağlık personeline müjde

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.