Sağlık çalışanı, Şehit babasını sırtında taşıdı!

Ordu'da rahatsızlanan bir Şehit babasını sırtında taşıyan sağlık personeli takdir topladı.

Güncellenme 03 Mart 2018 15:22

Ordu Gölköy'ün Kozören Mahallesi'nde yaşam süren Şehit babası Mehmet Mert, evinde hastalandı.

Hasta yakınları 112'yi aradı

Şehit babası olan Mehmet Mert, evinde aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine hastanın yakınları hemen durumu 112 acil servise bildirdi.

Sağlık personeli hemen köye hareket etti

Gölköy'e bağlı Sağlık Müdürlüğü Sağlık Personeli Çetin Ataş, hızlı bir şekilde hastayı almak için mahalleye ulaştı.

Şehit babasını sırtında taşıdı

Şehit babasını evinden alan Ataş, yolun karlı olmasından dolayı Mert'i ambulansa kadar sırtında götürdü. Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Mert, tedavi altına alındı.

Kaymakamdan açıklama

Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Şehit babasını hastaneden ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklama yapan kaymakam, sağlık çalışanını üstün gayreti nedeni ile tebrik etti.

Kaldırım sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık personelimizin üstün gayretiyle hastaneye kaldırılan şehit babası Mehmet Mert amcamızı hastanede ziyaret ederek, şahsımın ve tüm Gölköy halkımızın geçmiş olsun dileklerini kendisine ilettim. Mehmet amcamızın sağlık durumu çok şükür iyi. Gerekli ilaç tedavisini aldıktan sonra Mehmet amcayı taburcu ederek, sağlık ekibimizle evine gönderdik."