Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacak!

Sağlık Bakanı Koca; şehir hastaneleri bünyesine binlerce personel alınacağını duyurdu.

Güncellenme 28 Mart 2019 16:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; şehir hastaneleri bünyesine binlerce personel alınacağını duyurdu. Bakan Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde 7 bine yakın sağlık personeli olmak üzere toplam 12 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Buralara personel alımının İŞKUR aracılığı ile yapılacağı belirtilirken personel alımına dair açık pozisyonların duyurusu yapıldı. Fakat personel alımlarının tarihine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Alımların hastanelerin faaliyete geçmesi ve diğer bölümlerin de yapımının tamamlanması sonrası alımların kısa süre içinde olacağı düşünülüyor.

İŞKUR, kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımı şu şekilde belirtti:

664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma),

55 çağrı merkezi görevlisi,

313 oda destek personeli

500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli)

978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

450 hastane güvenliği

62 otopark personeli