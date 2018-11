Sağlık Bakanlığı acile giden hasta sayısını azaltmak için harekete geçti!

Sağlık Bakanlığı, daha hızlı hizmet almak ve katılım payı ödememek için acile yönelen hastaların sayısını aza indirmek amacıyla düğmeye bastı.

Güncellenme 05 Ekim 2018 10:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki acil servislerin yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlatılan çalışmaları anlattı. Buna göre, acil tanımı yeniden yapılacak ve acil olmayan hasta triyaj içinde olmayacak. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin daha aktif kullanılacak.

Sistem yeni baştan ele alındı

Acillerde radikal bir değişime hazırlanan Sağlık Bakanlığı, 6 yıldır uygulanan "yeşil, sarı, kırmızı" (triyaj) alan uygulamasında hizmet tanımlarını değiştirecek. Bakan Koca, TBMM’deki sohbetinde alınan tüm önlemlere rağmen acil servislerdeki yığılmanın giderilememesi nedeniyle sistemi yeni baştan ele aldıklarını dile getirdi.

Acildeki yığılmaların önüne geçilecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, acildeki yığılmaların önüne geçmek istediklerini, toplamda yüzde 26-27 olan acil oranının içinde yüzde 16'sının acil olmayan hasta olduğunu bildiklerini, yüzde 16'sının fazla olduğunu bildiklerini, amacın acil olmayan hastanın acil olmadığını tespit edip, normal polikliniklere yönlenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Hastaların acile yönelme sebebi ne?

Acil olmayan hastanın acile gelmesini önlemek için çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Koca, bu hastaların acile gelme sebebinin, katılım payını vermemek ve acilde randevu almadan gelip hızla hizmet almak istediklerini söyledi.

Acil olmayan hastalar tespit edilecek

Bakan Koca, temelde öncelikle MHRS denilen sistemde daha yoğun randevunun şekillendiği bir uygulama arzuladıklarını, yüzde 28 oranında MHRS üzerinden randevu alınarak polikliniğe gelindiğini, bunu her geçen gün artırmak istediklerini, ayrıca acil olmayan hastanın da tespit edilip normal poliklinik ortamında önemli olduğunu ifade etti.

Triyaj sorunu da çözülecek

Diğer bir önemli sorunun da; sarı, yeşil, kırmızı (triyaj) tanımlamaları olduğunu belirten Bakan Koca, bu tanımlamaların içeriğini, dediği çerçevede şekillendirerek, anlamlandırarak yeni bir yaklaşım getirmek istediklerini belirtti.

“Var olan sistemi düzelterek sonuç alabiliriz”

Bakan Koca, “Ne kadar poliklinik ilave edersek, ne kadar ortamı genişletiyor olsak bile yüzde 27-28 oranındaki acil hastayı her geçen gün artıran, bütün hastalara acil muamelesi yapan ve toplamda her geçen gün acil hastanesine dönen bir yapıya dönmüş oluruz. Bunu çözmenin yolları da dediğim iki önemli yöntem. Katılım payını artırarak değil var olan sistemi düzelterek sonuç alabiliriz” dedi.

Aile hekimlerinin hasta sayısı ne kadar?

Bugün aile hekimlerinin halen ciddi oranda baktıkları hasta sayısının 3 bin 300 civarında olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, “Aile hekimliğini her geçen gün baktığı, sorumlu olduğu kişi sayısını 2 binlere doğru indirebilirsek yeni yöntemleri her dönem uygulayabiliriz. Ama şimdi kaosa sebep olur” ifadelerini kullandı.

İlaçlarla ilgili açıklama

Bakan Koca, ilaçlarla ilgili şu an bir sorun olmadığını, özellikle ithal ilaçlar konusunun önemli olduğunu, ithal ilaçlarla ilgili her yılın şubat ayında bir önceki yılın ortalamasını euro veya dövizdeki artış ortalamasının belli yüzdesini vererek yol aldıklarını, gelecek şubatta 2019'da gündeme gelebileceğini, yıldan yıla her yılın şubat ayında fiyatların belirlendiğini, yeni dönemde şubatta biz bir önceki yılın yani 2018 yılının dövizdeki artış ortalamasının bir çarpanı olduğunu, bunun yüzde 70 olduğunu, çarpanı ile değerlendirildiğini, şu an ise sorun olmadığını söyledi.