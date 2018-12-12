Sağlık Bakanı Koca'dan atama bekleyenlere müjdeli haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019'da toplam 25 bin kişinin işe alınacağını duyurdu.

Güncellenme 12 Aralık 2018 10:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 500 kişinin iş sahibi olabileceğinin müjdesini verdi. Bu ay içinde çok sayıda atama olacağını belirten Bakan Koca; acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını, 2019'da da 25 bin doktor, diş hekimi ve eczacının işe alımının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sağlıkta şiddet konusu

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair önemli adımların atıldığını da belirten Bakan Koca, sağlıkta şiddet konusunda yeni tedbirler alındığını, bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe girdiğini, sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıpranma payına dair çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacak

Bakan Koca, bu yıl sonuna kadar 10 bin kişi alınacağını, 3 bin 500 kişinin alım sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu, 2018’in sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacaklarını, acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmeler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımların söz konusu olduğunu belirtti.

Şehir hastanelerinde son durum

Gelecek yıl yapılacak sağlık çalışanı alımlarına dair de açıklama yapan Bakan Koca, bu zamana kadar sekiz şehir hastanesinin hasta kabulüne başladığını, takın bir zamanda Bilkent Şehir Hastanesi’nin de hasta kabulüne başlayacağını, 2019’da açılması planlanan şehir hastanelerinin açılışı olacağını söyledi.

2019’da kaç kişi alınacak?

Bakan Koca, 2019’da yapılması planlanan alımlarla ilgili bir çalışma içinde olduklarını, 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacıların alınacağını, bunun haricinde sağlık çalışanlarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.