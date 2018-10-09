Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmekten yargılanan Safiye İnci hakkında karar verildi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 15:52

Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretli video çekip sosyal medyada paylaşan Safiye İnci hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ikinci celsesi görüldü. Mahkemeye, tutuklu sanık Safiye İnci, avukatı Bülent Demir ve ailesi ile Ankara Barosundan çok sayıda avukat duruşmaya katıldı.

“Beraatime karar verilmesini istiyorum"

Söz hakkı verilen sanık İnci, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben hakaret amaçlı hiçbir şey söylemedim. Herkesten özür dilerim, olaydan dolayı pişmanım. Ben buralara geleceğini düşünmemiştim. Beraatime karar verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok pişmanım”

Son sözü sorulan İnci, "Çok pişmanım herkesten özür diliyorum" ifadesini kullandı.

Tahliyesine karar verildi

Daha sonra kararını açıklayan hakim, İnci’nin "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükümle birlikte İnci’nin tahliyesine karar verdi.