Safiye İnci hakkında flaş karar!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.

Güncellenme 13 Eylül 2018 16:55

Anıtkabir önünde Atatürk'e hakaret içeren video çeken ve bunu sosyal medyadan paylaşan şahsın görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olay sonrası İnce, 'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Davası devam eden İnci hakkında mahkeme ara kararı verdi. Buna göre, İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum”

Anıtkabir’i ziyarete giden Safiye İnci, "Çok utanıyorum. Keşke gelmeseydim diyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya, Atatürk Tayyip'in b... bile olamaz" demişti.