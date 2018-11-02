Her dönem yeni bir iddia ile gelen Canan Karatay bu kez, yeterli saf değil tuzlu su içmek gerektiğini ortaya attı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 11:56

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziantep’te organize edilen ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ adlı konferansta çocukların dünyaya geldiği andan itibaren anne sütünden tüm sağlıklı besinleri aldığını ifade etti.

Beslenmede doğal besinlere öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Canan Karatay, karbonhidratın zararlarına değil ve sözlerine "Gaziantep gibi bir yerde 'Karbonhidrat yemeyin' diyorum ben de. Yani 'Baklava yemeyin' diyoruz. İşiniz zor o yüzden." Diyerek devam etti.

Mineral dolu tuzlu su hücreler için oldukça sağlıklı

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için öncelikle yapılması gereken günlük yeterli miktarda su tüketmek gerektiğini söyleyen Canan Karatay konuşmasına "Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için. İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek. " noktaladı.

Konferansta sağlıklı bir yaşam sürmek için nelere dikkat etmek gerektiğini uzun uzun anlattı.