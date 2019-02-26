Sadık Çiftpınar: O sözler bizi ateşledi

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maç hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 26 Şubat 2019 15:22

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçta bir gol atan Sadık Çiftpınar, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, soyunma odasında çok güzel bir konuşma yapmış

Ersun Yanal’ın devre arasında kendileri ile çok iyi bir konuşma yaptığını belirten Sadık Çiftpınar, ilk yarıda maça iyi başladıklarını, ancak çok kötü olduklarını, üçüncü golde kendisini de hatası olduğunu, özür dilediğini, ikinci yarıda Ersun Yanal’ın soyunma odasında kendisine çok güzel bir konuşma yaptığını, inanırsak başaracaklarını ve kendilerine güvenmeleri gerektiğini söylediğini, rakip taraftarın "Fenerbahçe kümeye" tezahüratlarının kendilerini ateşlediğini, Fenerbahçe ile bu kelimelerin yan yana gelmeyeceğini, bunun bir baş kaldırış olacağını, ilerleyen haftalarda da galibiyetler alacaklarını söyledi.

“Fenerbahçe’ye yakışanı yapacağız”

Sadık Çiftpınar, takımları ile şaka olmayacağını, bunun kolay bir durum olmadığını, tarihte ilk kez böyle bir şey yaşandığını, bunun inanılmaz bir durum olduğunu, bir an önce bir sonraki maç gelsin de kazanalım diye beklediklerini, mücadelelerini vereceklerini, son ana kadar savaşacaklarını, Fenerbahçe'ye yakışanı yapacaklarını belirtti.

“İlk kez böyle bir durum yaşanıyor”

Fenerbahçe’nin tarihinde ilk defa böyle bir durum yaşadığını dile getiren Sadık Çiftpınar, “Böyle bir durumda olmak gerçekten çok üzücü. Bunu size anlatamam. Bir an önce önümüzdeki maç gelsin ve kazanalım da kafamızı kaldırabilelim, taraftarımızı mutlu edebilelim diye düşünüyoruz. Biraz onun da baskısı ve stresi var. Maça çok iyi başlamak istiyorduk ama başaramadık. İkinci yarı skoru geri çevirdik ve rakibimize üstünlüğümüzü hissettirdik. Taraftarımızı mutlu etmek adına ikinci yarıda olduğu gibi daha da fazlasını yaparak mücadelemizi vereceğiz” dedi.