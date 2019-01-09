Sadık Çiftpınar: Gözlerimi dünyaya Fenerbahçe ile açtım

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olan Sadık Çiftpınar, yeni takımı hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 09 Ocak 2019 14:33

Sadık Çiftpınar, çocukluğundan beri Fenerbahçe’yi tuttuğunu, babasından dolayı Fenerli olduğunu, babasının da çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu, gözünü dünyaya Fener ile açtığını söyledi.

Ailesini de Fenerbahçeli yapmış

Fenerbahçe'yi ilk olarak 1999-2000 sezonunda Adanaspor ile Adana'da oynanan maçta izlediğini anlatan Çiftpınar, o maçta statta bulunduğunu, sarı-lacivertli formayı canlı olarak gördükten sonra daha çok büyülendiğini, bütün hayatının Fenerbahçeli olarak geçtiğini, annesi ile kız kardeşinin Galatasaray’ı tuttuğunu, evin içinde aralarında bir rekabet olduğunu ama sonra onları da Fenerli yaptığını söyledi.

“Eşi de Fenerbahçeliymiş”

Sadık Çiftpınar, “Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar. Her hafta Fenerbahçe'nin maçlarını heyecanla, istekle ve arzuyla takip ediyordum. Şimdi zaten ailece Fenerbahçeliyiz. Eşim de çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı” dedi.

“Sabırsızlanıyorum”

Fenerbahçe'ye transfer olarak hayalleri için ilk adımı attığını belirten Sadık Çiftpınar, "Asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.