Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’la anlaşmaya vardı.

Güncellenme 05 Ocak 2019 12:44

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’la 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin bunun karşılığında 1 milyon 500 bin Euro ve Barış Alıcı ile Yiğithan Güveliyi de Yeni Malatyaspor’a verdiği ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek anlaşmayı doğruladı. Sadık Çiftpınar ile yapılan görüşme sonunda oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Sadık Çiftpınar, takımın devre arası kampından da ayrıldı.

“Malatya’nın evladı gibi hissediyorum kendimi”

Çiftpınar, İHA’ya yaptığı açıklamada ise mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Resmi sözleşmenin ardından gerekli açıklamayı yapacağını söyleyen Sadık, “Ben Malatya’nın evladı gibi hissediyorum kendimi. Buraya emek verdim, burası da bana çok şey kazandırdı. Umarın transferim hayırlı olur” diye konuştu.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, sosyal medya hesabından, "Allah'ım şükürler olsun" ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşımda bulundu.