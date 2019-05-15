Sadi Güven'den çok önemli "seçmen listesi" açıklaması

YSK Başkanı Güven, İstanbul seçimlerinin bir yenilenme seçimi olduğunu bu nedenle seçmen listelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 10:41

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran seçimlerine dair ve seçim süreciyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçiminin yeni bir seçim değil, yenileme seçimi olduğunu belirten Güven, kullanılan sandık seçmen listelerinin aynısının kullanılacağını ifade etti.

Seçmen listesi aynı kalacak

YSK Başkanı Güven, "31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacak” ifadesini kullandı.

"Seçmen nerede oy kullanacağını bugün öğleden görebilecek"

Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacağını belirten Güven, "Listede kendimi göremedim diyenler, bugün öğleden sonra 23 Haziran seçiminde nerede, hangi sandıkta oy kullanacaklarını görebilecek. Sadece sandık kurulları değişecek, onun dışında bir değişiklik olmayacak." şeklinde konuştu.