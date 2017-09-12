Sadettin Teksoy ekranlara geri mi dönüyor?
Bir dönem Türk televizyonlarına damgasını vuran Sadettin Teksoy, Teve2 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.
Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bir dönemin fenomen ismi Saadettin Teksoy'un Teve2 ile ekranlara döneceğini yazdı.
İşte Koloğlu'nun yazısı: Levent Kırca ne muhteşem yapardı, "Ben Sadettin Teksoy, sokarım" esprisini. Teksoy, özel televizyon ekranının tartışmasız en özel isimlerinden biri. Uzun bir aradan sonra ekrana dönüyor. Yeni sezonda, Teve2'de izleyiciyle buluşacak. Bakalım yine Manisa'da Tarzan arayacak mı?
Kaynak: Haberler