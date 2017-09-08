Sadettin Saran'dan eşine boşanma davası!

Ünlü iş adamı Sadettin Saran ile diş hekimi Emek Külür evliliklerini bitirme kararı aldı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 14:07

Cemiyet hayatının ünlü ismi diş hekimi Emek Külür, Sadettin Saran ile 2012 yılında evlenmişti. Eşi Behzat Külür'ü 2003'te düşen ve 75 kişinin öldüğü uçak kazasında kaybeden Emek Hanım, uzun yalnızlık döneminden sonra gönlünü Sadettin Saran'a açmıştı. Ancak Emek Külür'ün, adı bir dönem Hülya Avşar ile anılan Sadettin Saran ile mutluluk hayali sadece 5 yıl sürdü.

Çift artık sosyal medyadan birbirlerini takip etmiyor

İkilinin boşanma davası Çağlayan İstanbul Adliyesi'ndeki aile mahkemesinde açıldı. Son 1 yıldır evliliklerinde sıkıntılar yaşayan çift, geçen ay birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten de çıkardı.