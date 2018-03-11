Sadece Üsküdar-Beşiktaş motor seferleri yapılıyor

Yoğun sis nedeniyle Üsküdar-Beşiktaş hattı dışında motor seferleri yapılamıyor.

Güncellenme 11 Mart 2018 13:57

İstanbul’da Üsküdar - Beşiktaş hattı dışındaki tüm hatlarda vapur, deniz otobüsü ve motor seferleri yapılamıyor. Yoğun sisin etkili olduğu İstanbul’da birçok hatta sefer iptalleri olmasına rağmen, sis olmayan, Üsküdar - Beşiktaş hattında ise seferlerde herhangi bir aksama olmadığı gibi, seferler düzenli olarak yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca bu hat Denizi bilenlerinde hatırlayacağı üzere sisli havalarda ilk tercih edilmesi gereken en hızlı ve güvenilir güzergâhtır. Son olarak yetkililerin tahminleri üzere İstanbullular önümüzde ki günlerde de sisli havalarla karşılaşabilirler.

SİS NEDEN VE NASIL OLUŞUR?

Ekosistem içerisinde, çok fazla hava olayları meydana gelmektedir. İklim şartlarına bağlı olarak gelişen bu hava olaylarından birisi de, sis olayıdır. Sis, en temel anlamıyla toprağa ulaşan buluttur.

Sis, bir buluttur ve havada görülen buluttan yapı olarak hiçbir farkı bulunmamaktadır. Havadaki bulutun, toprak veya deniz seviyesine alçalmış haline sis adı verilmektedir.

Sisin toprak yüzeyinde görülme vakitleri genellikle sabah ve akşam saatleridir. Toprak yüzeyine inmiş bulut bu saatlerde su yüzeyinde ya da çukur alanlarda görülür. Bu alanlarda görülmesinin nedeni ise, soğuk havanın karaların ve suların sıcak yüzeylerinde sürtüşme imkânı bulmasıdır. Sise mevsim olarak en çok ilkbahar ve sonbaharda rastlanmaktadır. Çünkü ilkbahar ve sonbahar aylarında hava çok çabuk soğur ve çabuk ısınır. Toprağa yakın yerlerde sis oluşur. Oluşan sis, tabakalar halindedir ve bu tabakalar ince bir yapıdadır. Gece vakitleri toprak soğur ve de toprakla paralel olarak, alçak kesimlerde bulunan hava da soğuma işlemine uğrar. Soğuyan hava tabakası eğer kendinden daha sıcak ve nemli bir hava tabakasıyla birleşirse, bu bölgede sis oluşmaktadır.

Şehirlerde meydana gelen sisle, açık alanlarda meydana gelen sis arasında farklılıklar bulunmaktadır. Şehir bölgelerinde oluşan sis, açık bölgelerde oluşan sise oranla daha yoğundur. Yani açık bölgelerdeki sisler, yapı olarak daha seyrek yapıda oluşur.