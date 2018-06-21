Sadece göbekten kilo alıyorsanız dikkat!
Kilo almaya başlayınca hemen göbekten alıyorsanız beslenmenizde belli bir takım değişikliklerle göbek yağlarından kurtulabilirsiniz.
Göbeğinden kilo alan kişiler tükettikleri 9 yiyecekle göbek yağlarından kurtulabilirler
- Baklagiller tüketerek göbek yağlarının önüne geçebilirsiniz. Yağ oranının düşük olması ve yüksek oranda lif, protein ve potasyum bulundurması bakımından baklagiller kişilerin geç acıkmasına neden olup sindirimi kolaylaştırırlar.
- Bir kişi ortalama 2000 kalori ihtiyacı olmaktadır. Bazen bu kalori miktarının çok da üzerine çıkılabilir. Bundan kurtulmak için yeşil çay ve biberiye çayı tüketilebilir. Günde 2 bardak içilen yeşil çay 150 kalori, biberiye çayı ise 100 kalori yakılmasını sağlayacaktır.
- Yumurta beyazı içeriğindeki yüksek protein sayesinde uzun süre tokluk yaşamanızı sağlayacaktır. Yumurta beyazı aynı zamanda idrar söktürücü bir etkiye sahiptir.
- Omega yağ asitleri bakımından zeytinyağı da kalori yakılmasına yardımcı bir besindir. Günde bir yemek kaşığı zeytinyağını salatalarınıza ekleyerek kilo vermenizi kolaylaştırabilirsiniz.
- Tatlı krizleriniz başladığında çözümü çikolata da değil kuru üzümde ararsanız sağlıklı bir çözüm önerisi getirmiş olursunuz.
- Göbek yağlarına veda edeceğiniz diğer bir yöntem ise limon suyudur. Bir bardak suyun içerisine limon suyunu sıkarak kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz. Aynı zamanda egzersiz yaparak da yağların yakılmasını yüzde 30 oranında hızlandırabilirsiniz. Mide sorunu yaşayan kişilerin limon tüketmesi son derece zararlıdır.
- Karpuz yüzde 90’dan fazlasının su olması bakımından uzun süre tokluk yaşamanızı sağlayacaktır ve yazın sadece karpuz ile bile öğünü geçirebilirsiniz. Potasyum bakımından zengin olması açısından da kilo vermenize yardımcı bir besindir.
- Tadı çok sevilmiyor olsa bile kerevizi salatalarınızda tercih edebilirsiniz. Kilo vermede çok önemli bir besindir.
- Uzun süre tokluk vermesi açısından muz, potasyum ve protein açısından son derece zengindir. Ancak muz diyeti yaparken kabızlığı gözden kaçırmamak gerekir.