Saçlarınızın dökülme sebebi bu olabilir!

Uzmanlar saç dökülmesinin altında psikolojik etkenlerin yanı sıra birçok başka etkenlerin olduğunu da söylüyor.

Güncellenme 29 Haziran 2018 18:43

Saç dökülmesi sorunu her ne kadar birçok sağlık sorununa dayalı ortaya çıkmış olsa da tam nedenini öğrenmek bir cildiye uzmanına görünmekte her zaman fayda olacaktır. Saç dökülmesi sorunu sadece erkeklerde görülen bir sorun değildir gerek kadınlarda gerekse erkeklerde aynı oranda sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bir çok insan için saçların güçsüzleşmesi ve saç dökülmesi büyük bir sorundur. Saç dökülmesi sorunu insanlar için büyük bir psikolojik sorun olmakta ve özgüveni için çok önemlidir.

Saç dökülmesinin nedenleri

Saç dökülmesine neden olan en büyük faktörler hamilelik, menopoz, stres ve değişen hormal yapı, vitamin yetersizliği, kepek ve saç derisinde meydana gelen kaşıntı ve deri tipindeki durumlardır. Öncelikle saç dökülmesi sorunun birçok sağlık probleminden kaynaklanabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle sağlık sorunu yaşayan hastaların mutlaka doktora görünmelerinde fayda var.

Saç dökülmesi sorunu yaşayan hastalar konu ile ilgili olarak çok geç kalmadan çekinmeden konunun uzmanı doktora görünmek mutlu ve sağlıklı bir yaşam için doğru tercih olacaktır.