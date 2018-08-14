Saçlarınıza bu şekilde zarar vermeyin!

Sağlıklı saçların hayalini herkes kurar ancak gün içinde yapılan bir kaç hata ile birlikte saçlarınız sağlığını kaybediyor.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 13:19

Havaların kuru olduğu dönemlerde saçlara ekstra önem göstermek gerekir. Saçları fazla yıkamaz saçlarınızın kurumasına ve yıpranmasına neden olur. 3 günde bir saçlarınızı yıkamak büyük şehirlerin kirlerinden arınması açısından çok önemlidir. Uzmanlar saçları yıkarken sıcak su değil ılık su tercih etmek gerektiğini vurguluyor. Sıcak su saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakasının erimesine neden olur.

Saç kurutma makinelerine dikkat

Saç kurutma makinesi kullanırken yüksek ısı da kullanmamaya özen gösterin. Yüksek sıcaklık gibi fön çekmek ve aşırı sıcak maşaları kullanarak saça şekil vermekte saça zarar veriri. Yine aynı şekilde saçınızı gergin ve ağır tokalarla toplamayın. Bu şekilde kullanılan tokalar saçlarının koparak dökülmesine neden olur.

Saçlarınızda eğer sedef veya egzama gibi rahatsızlıklar varsa bu durum dökülmelere neden oluyorsa mutlaka bir uzmana görünmekte fayda var. Yoğun saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerin dermatoloji uzmanı tarafından verilen biotin, çinko, metionin, E, B, D vitamini içeren vitaminleri kullanmalısınız. Saç dökülmesine uygun vitaminin kullanılması da son derece önemlidir. Hangi vitamin eksikliğinin hangi tür saç sorununu ortaya çıkardığını iyi tespit edip ona uygun tedavi yöntemini uygulamak gerekir.