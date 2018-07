Saçınız dökülüyorsa dikkat!

Saçınızın yüzde 10’a kadar dökülme mevcutsa bu normal karşılanabilir ancak bu oran yüzde 10’un üzerine çıkıyorsa hastalıkların habercisi oluyor.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 15:05

Saç dökülmesi üzerine uzun yıllardır çalışmalarda bulunan uzmanlar her bir saç telinin belli bir ömrünün olduğunu ifade ediyor. Bu ise ortalama 2 ile 4 yıl arası bir değişkenlik göstermektedir. Her bir saç teli dökülme evresinde kendine özgü süreçlerden geçtiğini ifade eden uzmanlar, insanlarda yaklaşık olarak 100 bin kadar saç kökü olduğunu bu köklerde bulunan saç tellerinin farklı zamanlarda dökülme evresine girdiğini ifade ediyor. Normal seyir içerisinde sağlıklı bireylerin 10 saç telinden 3 ünün aynı zaman diliminde döküldüğünü ve her dökülen saç yerine yeni bir saçın geldiğini söylüyor.

Erkek tipi dökülme troid belirtisi

Saç dökülme tipleri genel ve erkek tipi olarak ikiye ayrılmaktadır. Erkek tipi dökülme genetik faktörlere bağlı ilen genel dökülme, demir, magnezyum, çinko, enfeksiyon, B12 eksikliği gibi sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Tüm bu sorunların yanı sıra erkek tipi dökülme troid bozukluklarından da kaynaklanabilmektedir. Bu süreç ele alınırken hem dökülme hem de tedavi şeklinin belirlenmesi açısından hassasiyetle incelenmelidir.

Saç yağlanmasına dikkat!

Uzmanlar saç yağlanmasının şiddetinin saç dökülmesi ile yüksek ilişkili olduğunu ifade ediyor. Saç yağlanması durdurulduğu saç kökünde yenilen yapılanmalar başlar. Bu durum dökülmesinin kesin bittiği anlamına gelmez ancak yeni saç yapılması açısından büyük öneme sahiptir.