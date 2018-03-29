Saçan'ı vuran Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Ortaköy'de bir eğlence mekanında Adil Serdar Saçan'ı yaralayan ve polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısıran Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 29 Mart 2018 16:08

Eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ı Beşiktaş Ortaköy'de bir eğlence mekanında yaralayan ve kendisini karakola götürmek isteyen polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısıran Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Davalılar duruşmaya katılmadı

İstanbul 25'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafında görülen duruşmada Onur Özbizerdik'in 2 yıl 1 aydan 8,5 yıla kadar hapsi istendi. Özbizerdik'ten şikayetçi olan Adil Serdar Saçan ve polis memuru İbrahim Güney de duruşmaya katılmadı.

Güney’in kulağını ısırdı

Olayla ilgili hazırlanan tutanakta imzaları olan 5 polis memuru duruşmada tanık olarak dinlendi. Olayla ilgili raporun tanıkların bizzat hazırladığı öğrenildi. Tanık polis memurlarından 2'si ayrıca sanık Özbizerdik'in polis memuru İbrahim Güney'in kulağını ısırdığını söyledi.

Özbizerdik de duruşmaya katılmadı

Duruşmaya katılmayan Onur Özbizerdik'in savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama kararı çıkarılması kararı alındı. Mahkeme ayrıca şikayetçi İbrahim Güney'in yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına da karar verdi.

1 yıl 7 ay hapis yatacak

Sevgilisi Melis Çakır'ı darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından 2 Mart 2018 tarihinde onanmıştı. Yasal prosedüre göre Özbizerdik, mahkemenin hakkında yakalama kararı hazırlamasının ardından cezaevine girecek. Bu davada iki ayrı suçtan ceza alan Özbizerdik, sabıka durumuna göre ortalama 1 yıl 7 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecek.