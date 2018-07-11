Saçan uyardı! "Çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar"

Eski İçişleri Bakanı Tantan ve eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Saçan, Adnan Oktar'a yapılan operasyonu değerlendirdi.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 16:46

DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurduğu 57. Hükümetin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Adnan Oktar için, "En az Apo (Abdullah Öcalan) kadar tehlikeli" dedi. Tantan, bu tip zararlı kurumlar yüzünden gençlerin ülkeye hizmetten uzaklaştırılıp sapıkça işlere yönlendirildiğini, bu nedenle de ülkenin halinin ortada olduğunu söyledi.

“Son derece başarılı bir operasyon”

2000 yılında Adnan Oktar ve ekibine yapılan en kapsamlı operasyonu yöneten dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon için "İstanbul Emniyeti’ni tebrik ediyorum. Son derece başarılı bir operasyon. Halkın da bu operasyona destek vermesi gerekir" dedi.

“Ülkenin hali ortada…”

Türkiye'deki gençlerin sözde cemaate katılmasını en büyük tehlikelerden biri olarak gören Tantan, “Bu tip zararlı kurumlar yüzünden gençler ülkeye hizmetten uzaklaştırılıp sapıkça işlere yönlendiriliyor. Ülkenin hali ortada…” tespitini yaptı.

“Çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar”

1999 yılında Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyonu yöneten dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan da değerlendirme yaptı. Saçan, “19 yıl sonra bu konuda haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı” diyen Saçan, “Bugün yapılan çok yerinde ve doğru bir operasyon. Böyle bir örgütün gerçekten var olduğuna inanıyorum. Polis iyi bir iş yaptı ve arkadaşları tebrik ediyorum. Toplumda hem dini hem insani açıdan çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar” dedi.