Saç uzatan Burak Özçivit, İsmail YK'ya benzetildi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit, çok kızdı.

Güncellenme 07 Eylül 2018 17:17

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet evlendi. Genç çiftin düğününe Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de katıldı. Yeni imajı İsmail YK’ya benzetilen Burak Özçivit, sinirlenerek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı ve buradan ayrıldı.

İsmail YK’ya benzettiler

Gür saçları ile şampuan reklamlarında bile oynayan yakışıklık oyuncu, bu kez saçlarını uzatarak yeni bir tarza imza attı. Uzattığı saçları ile arabada poz vererek sosyal medya hesabından paylaşan Özçivit, takipçileri tarafından şarkıcı İsmail YK'ya benzetildi. Oyuncunun hayranları "Burak, İsmail YK'ya özenmiş" yorumlarının yanı sıra fotoğrafın altına YK'nın bazı şarkılarının sözlerini de yazdı.

Fahriye Evcen’den açıklama

Fahriye Evcen ise eşinin yeni imajını çok beğendiğini, kendisi de bir süredir uzatmasını istediğini, Burak’ın her halini beğendiğini söyledi.