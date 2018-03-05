Saç Ekimi Neden Yapılır?

Saçlar bazı durumlarda ve zamanlarda gerek dış etkenlerden gerek genetik sorunlardan dolayı eski işlevini gerçekleştirememektedir. Buna bağlı olarak saç kaybı yaşayan kiş

Güncellenme 05 Mart 2018 17:00

Saç ekiminde kullanılan teknikler aracılığı ile artık kolay bir işlem olan bu operasyonlar cerrahi bir işlem olup uzun vade de kişilerin saçlarına kavuşmasına fırsat sağlamaktadır. Saç ekimi için uygunluk oldukça etkileyici bir unsurdur. Bu işlem için uygun olmak bazı durumların gerçekleşmesi ile sağlanır. Saç ekimi için öncelikle yaş durumu önemlidir. Yaş; hücrelere bağlı olarak değişmekte olup, buna bağlı olarak da saç kaybı giderilebilir. Ancak tamamen faaliyetini durdurmuş olan saçlar için ekim işlemi uygundur. Bir diğer uygunluk ölçütü ise saç dökülmesinin yeterliliğidir. Gün içerisinde strese bağlı olarak normal bir saç dökülmesi olağandır. Ancak fazla dökülmesi ile birlikte saç kaybı yaşandığında ekim işlemi gerçekleştirilir.

Saç Dökülmesi ve Saç Ekimi Saç dökülmesinde en çok belirleyici unsur stres denilebilir. Stres saç dökülmesini tetiklediği için uzak durulması gereken bir faktördür. Bunun yanı sıra yaralanma ve kazalar da saç kaybı için geçerli bir unsurdur. Saç dökülmesi ile birlikte yeterli bir seviyeye ulaşılması durumunda artık saç ekimi için uygun bir aday olma imkanına sahipsiniz. Her saç kaybı da yine bu işlem için geçerli değildir. Bunun yanı sıra saç kaybı yaşanan bölge de yeniden saç çıkmaması gerekmektedir. Bu sebeple de gözlemlenmeyen saç uzaması; gerekli saç ekimi işlemin gerçekleştirilmesi için önemli bir unsurdur.

Saç ektirmek için gerekli bir doktora başvurmanız durumunda gerekli analizler sonucunda saç ekimi için uygun yöntem tespit edilir. Bu yöntemin belirlenmesi ile birlikte kanallara kökler yerleştirilir. Saç ekiminde traşsız saç ekimi yönteminin de geliştirilmesi ile birlikte kadınlar da saç ekimi için gerekli şartların sağlanması ile birlikte operasyon başarılı bir sonuç verecektir. Saç ekimi sonrasında doğal bir görünüm elde edilmesi ile birlikte tercih oranı da artış göstermektedir. Gerekli önlemlerin alınmasıyla da uzun vade de saçlarınız tamamen doğal görünüme sahip olabilecektir.

FBM Estetik Sponsorluğunda hazırlanmıştır.