Saç dökülmesinin nedeni bu!

Saç dökülmesinden şikayet ediyorsanız, uzmanlar nedenlerini sizler için yazdı. İşte saç dökülmesine neden olan durumlar...

Güncellenme 11 Temmuz 2018 00:39

Saç dökülmesinden şikayet ediyorsanız, uzmanlar nedenlerini sizler için yazdı. İşte saç dökülmesine neden olan durumlar...

Uzmanlar günde 100 tel saçın dökülmesini normal karşıladıklarını ancak bu durum biraz daha fazlalaştığında tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini ifade ediyor. Peki saçınızın normalin üzerinde döküldüğünü nasıl mı anlarsınız? Bunun için yapmanız gereken saç çekme testi uygulamak ve 20 ile 30 tel kadar bir tutam saçı çekin ve ele gelen saç sayısı eğer 5 tanenin üzerinde olursa bu yoğun bir dökülmenin olduğuna işarettir. Eğer yoğun saç dökülmesi yaşıyorsanız erken müdahale de bulunmak son derece önemlidir.

Uzmanlar kişilerde sık rastlanan saç dökülme nedenlerini yazdı...

Hipo ve hipertroidism: Bu tip dökülme genel anlamda tiroid disfonksiyonunun erken belirtileri arasında yer almaktadır.

Polikistik over sendromu: genellikle kadınların üreme çağında yüzde 10’u gibi bir oranında rastlanan kalıtımsal bir tür hastalıktır.

Hamileliğe bağlı hormonal değişimler: hamilelik sürecinde geçici olarak yaşanan saç kaybı sonrasına normale dönmektedir.

Menopoza bağlı dökülmeler: Menopozda da tıpkı hamilelikte olduğu gibi hormonal bir takım değişikliklere bağlı olarak saç dökülmeleri görülmektedir.

Uzmanlar genel anlamda saç dökülmesini iki başlık altında incelemektedirler. Genetik olan saç dökülmesi genel olarak erkeklerde görülen dökülmelerin yüzde 90’ını kadınlar olan dökülmenin ise yüzde 60’ını oluşturmaktadır.

Genetik saç dökülmesi

Bu tür saç dökülmeleri genellikle aileden kalıtımsal olan bir hastalık türüdür.

Genetik olmayan dökülmeler

Anemi, tifo, kan kanseri, şeker hastalığı, tiroit hormonundaki düzensizlikler genellikle erkek ve kadın ayrımı yapmadan herkeste saç dökülmesine neden olmaktadır.

Hamilelikle birlikte meydana gelen hormonal değişimlerde saç dökülmesine neden olan faktörler arasında yer alır.

Vücutta bulunan ciddi orandaki demir eksikliği de saç dökülmesine neden olmaktadır.

Dengesiz ve düzensiz beslenmeyle birlikte vitamin eksiklikleri de saç dökülmesine neden oluyor.