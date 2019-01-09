Sabri Sarıoğlu için o kulüpler seferber oldu

Geçen yıl sezon başında Galatasaray'dan ayrılan ve bir süre Göztepe'de oynadıktan sonra futbola ara veren Sabri Sarıoğlu, yeniden sahalara dönüyor.

Güncellenme 09 Ocak 2019 15:22

Geçen yıl sezon başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe’nin yolunu tutan deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu, burada bir süre top koşturduktan sonra boşa çıkmıştı.

Kulüpler Sabri için sıraya girdi

Bir süredir hiçbir takımın kadrosunda yer almayan Sarıoğlu, Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirmişti. İddiaya göre, başarılı oyuncu Spor Toto Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürüyor ve birçok takım Sarıoğlu’nu kadrosuna katmak için yarışıyor.

Teklifleri değerlendiriyor

Süper Lig ekiplerinden bazılarının 34 yaşındaki oyuncu ile temasa geçtiği belirtilirken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise henüz tahmin edilemiyor. Sabri Sarıoğlu’nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği bildirildi.

Süper Lig’de kaç golü var

Galatasaray’da takım kaptanı olan ve Göztepe’de de başarılı bir oyun sergileyen Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.